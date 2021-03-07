Eski eşini çocuğunun önünde darp eden saldırgan gözaltına alındı

Samsun'da meydana gelen olayda İbrahim Zarap adlı saldırgan, eski eşi E.M'yi sokak ortasında darp etti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı bir basın açıklaması yaparak İbrahim Zarap'ın savcılık talimatı ile gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" açıklamasında bulunurken, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gül'ün paylaşımını alıntılayarak, "Annenin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında" ifadesini kullandı.