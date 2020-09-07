Eski emniyet amiri ve komiser yurtdışına kaçarken yakalandı

Edirne Keşan'da, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, şüphelilerden birinin "FETÖ"nün "futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurtdışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre, bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı olduğu belirtildi. Haktan'ın ayrıca farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre olduğu tespit edildi.

Fenerbahçe tutuklama talebiyle mahkemeye başvurdu

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Fenerbahçemize kurulan Kumpas Davası’nda haklarında adli kontrol tedbirleri ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen emniyet eski mensuplarından olup yargılama sırasında tahliye edilen İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı illegal yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 Eylül Cumartesi sabah 07.45'te yakalandı" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Bu gelişme üzerine Kulübümüz, Kumpas Davası’nın tahliye edilen sanıklarından İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı hakkında, sanıkların kaçma şüphesini fiilen gerçekleştirdikleri gerekçesiyle mahkemeden tutuklanmaları talebinde bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.