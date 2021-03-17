Eski dosyalardan çıkan bir dilekçe ve Rasih Nuri İleri

Bir iki gün önce, eski dosyalar arasında bulduğum bu belgenin tarihine baktığımda 15 Mart’ı görünce elimde olmadan o günlere gittim. 12 Mart Muhtırası’nın her türlü zulmü ile karşılaşmış on binlerce düzene başkaldırmış devrimcilerin acılarını anarak..

Çok sevgili büyüğüm, dostum ve yoldaşım, bugün aramızda bulunmayan Rasih Nuri İleri ile aynı koğuşu paylaştığımız anılar canlandı bu kağıt parçasında..

O yıllarda Haziran Hareketi adı altında açılmış bir davada birlikte yargılanmaktaydık. Bu davada yargılanan pek çok arkadaşımızla, Selimiye Askeri Cezaevi’nden bir süre sonra Kartal Maltepe Askeri Cezaevi’ne nakledilmiştik.

Rasih Ağabey’le ve diğer dava arkadaşlarımızla A koğuşuna yerleştirildik önce. Kardeşim Ömer de dahil olmak üzere… Her ikisinin de sağlık sorunları, bu koğuşta yaşamalarını her geçen gün zorlaştırmaktaydı. 10 kişinin zar zor kaldığı koğuşun içindeki havalandırma ancak iki kişinin volta atacağı kadar dar, ve kısaydı.

Rasih Ağabey’in kalp ve tansiyon rahatsızlığı olduğu için, sürekli kontrolümüz altında, kendisine rahatsızlık verecek yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmasını sağlama çabasındaydık.

Ömer de öyle; solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle, aynı sıkıntıları yaşamaktaydı. İlaçlarını vaktinde alamaması nedeniyle kapıya vurdu diye hücreye bile atılmıştı. Daha sonra yemek boykotu vs. ile sorunlar çözülmüştü.

Bu dilekçeyi o nedenle yazmıştı Rasih Nuri yoldaşımız.

Bir süre sonra C koğuşuna naklimiz yapıldı.

Ama buraya gelinceye kadar yaşananlar çok daha vahim…

Emniyet’in Siyasi Şube’sinde başlayan, Harbiye Askeri Müzesi’nin altındaki işkence odalarında kontrgerilla elemanlarının dahil olduğu, ölümün eşiğinden dönülen işkenceler… Bunları bir dilekçe ile yeniden yaşamak… Bu arada bir arkadaşımızı bu işkencede kaybettiğimizi hatırlamak… Bugün durduğumuz yeri daha iyi anlatıyor.

Aynı Siyasi Şube görevlisinin, Kanlı 1 Mayıs’ta (1977) otelin önünden geçen bir taksinin içinde görülmesi; o olayların sorumluları hakkında verilen dava dilekçelerinin, Fetö’cü Savcı Zekeriya Öz tarafından reddedilmesi; bir dilekçenin bizleri bugünlere taşıyor olması…

Rasih Nuri İleri yoldaşımızı bu vesile ile bir kez daha saygı ile anıyorum..