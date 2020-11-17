Eski CHP’li belediye başkanına Erdoğan’a hakaretten hapis cezası

Tekirdağ Adalet Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Süleymanpaşa Belediye eski Başkanı Ekrem Eşkinat avukatı ve Erdoğan’ın avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Eşkinat, beraatını istedi.

Mahkemece Eşkinat’ı, suçun işleniş şekli, kastının yoğunluğu ve kişisel durumu dikkate alınarak, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan alt sınırdan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakaret eyleminin alenen işlendiğinden anlaşılmakla cezayı 1/6 oranında artırım yapılarak sanığın 1 yıl 2 aya hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık Ekrem Eşkinat, duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak, cezasının 1/6 oranında indirilerek 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Eski Belediye Başkanı Eşkinat’a, 23 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşma sebebiyle, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.