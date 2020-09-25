Eski Charlie Hebdo bürosu yakınlarında bıçaklı saldırı

Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki eski bürosunun olduğu binanın önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda en az iki kişi yaralandı.

Yetkililer, bıçaklı saldırıda iki kişinin yaralandığını doğruladılar. Fransa Başbakanı Jean Castex, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Paris savcısı, aralarında saldırgan olduğu varsayılan iki zanlının yakalandığını açıkladı. İlk şüpheli Place de la Bastille yakınlarında, kıyafetleri kanla kaplı olarak yakalanırken ikincisinin Richard-Lenoir metro istasyonunda yakalandığı bildirildi.

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı soruşturmaya katılırken olayın "terörist bir girişimle bağlantılı olarak suikast girişimi" ihtimali taşıdığı üzerinde duruluyor.

Fransız basını saldırıya uğrayan iki kişinin eski Charlie Hebdo bürosunun bulunduğu binadaki Premières Lignes adlı bir yapım şirketinde çalıştıklarını duyurdu. Yapım şirketinden gazeteci Paul Moreira, meslektaşlarının saldırıya uğradıkları sırada binanın dışında olduklarını söyledi. BFM-TV'ye konuşan Moreira, şirketin daha önce tehdit almadığını belirtti.

Ünlü mizah dergisi Charlie Hebdo Ocak 2015'te 12 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı cihatçı saldırının hedefi olmuştu. Silahlı kişiler kendilerini El Kaide üyesi olarak tanıtmıştı. Derginin çalışanları bu ayın başlarında yeni ölüm tehditleri almıştı.