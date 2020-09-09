Eski Bugün TV spikeri tutuklandı

Cemaat soruşturması kapsamında İzmit'te gözaltına alınan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aranırken ihbar üzerine 21 Ağustos'ta İzmit'te yakalanarak gözaltına alınan Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erkan Akkuş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.