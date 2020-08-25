Eski belediye başkanına silahlı saldırı

İzmir’in Foça ilçesinde saat 21.15 sıralarında Yeni Foça sahilinde bulunan bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi.

Eski Menemen Belediye Başkanı CHP’li Tahir Şahin'in restoranda yemek yediği sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen ve yüzü maskeli olduğu ileri sürülen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığı iddia edildi. Şüphelinin, Şahin’e ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtığı söylendi.

Olayda ayağından vurularak yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahin’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.