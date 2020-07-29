Eski belediye başkanı emekli albaya ‘Cesur’u öldürmekten suç duyurusu

Erdek’te 12 Eylül darbesi sonrası belediye başkanlığı da yapan emekli albay Gökçe Büyüker’in tüfekle 4 el ateş ederek öldürdüğü ve bahçıvanı tarafından kumsala gömüldüğü belirtilen Cesur adlı köpek kumsalda gömülü halde bulundu. Köpeğin sahibi Şehriban Batır, Büyüker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen pazar günü Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehriban Batır’a ait Cesur isimli köpek, emekli albay Gökçe Büyüker tarafından tüfekle 4 el ateş edilerek, vuruldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ölen köpek, Büyüker’in bahçıvanı tarafından kumsaldaki bir yere gömüldü. Olayı öğrenen Şehriban Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek, kumsalı kazdı. Köpeğinin öldüğünü gören Batır, sinir krizi geçirdi.

Kumsalda gömülü olan köpek, çıkarıldıktan sonra sahibi ve hayvanseverler tarafından başka bir bahçeye gömülerek, köpeğe mezar yapıldı. Ölen köpeğin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Yeni Erdek gazetesinin haberine göre Büyüker’in emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öne sürüldü.