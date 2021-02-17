Eski belediye başkanı çıplak aramaya maruz kaldı, darp edildi

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ümit Dede, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 2014 yılında Hakkari Belediye Başkanlığı'na seçilen ve 23 Ağustos 2015'de yerine kayyum atanarak tutuklanan Dilek Hatipoğlu'nun çıplak aramaya maruz kaldığını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Dede, Hatipoğlu’nun Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden Van T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiğini ve burada çıplak aramaya maruz kaldığını belirtti. Hatipoğlu’nun 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldığını belirten Dede, "Yüksek güvenlik bir cezaevinden jandarmalar eşliğinde zırhlı araçlarla Van’a gelmesine rağmen Van T Tipi Kapalı Cezaevi girişinde ne yazık ki çıplak aramaya maruz kaldı" dedi.

Dede, Hatipoğlu ile yaptığı görüşmeye değinerek şöyle konuştu:

"Hatipoğlu’nun söylemi ile cezaevi girişinde gardiyanlarla karşılaştığı ilk anda çıplak arama yapılacağı söylenmiş. Hatipoğlu da, bu onursuz ve ahlaksız hareketi asla kabul etmeyeceğini söylemiştir. Çıplak aramaya rızasının olmadığını ifade etmiştir. Bu söyleminin ardından 3 gardiyan tarafından kameralar açısından görülmeyen bir kör noktada ağır bir şekilde darp edilerek ve zorla tüm kıyafetleri çıkarılarak çıplak aramaya maruz bırakılmıştır."