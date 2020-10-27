Eski BDP'li vekile gözaltı

BDP eski Milletvekili İbrahim Binici gözaltına alındı. İbrahim Binici hakkında 24 saat avukat kısıtlılığı da getirildi.

BDP eski Milletvekili İbrahim Binici, “Kobane soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.

Ankara’da bu sabah yapılan ev baskınlarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Milletvekili İbrahim Binici gözaltına alındı. Binici’nin evinde yapılan aramada, daha önce polisler tarafından el konulan ve sonrasında tutanakla aileye teslim edilen kitap ve materyallere bir kez daha el konuldu.

Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre, gözaltına ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kobane soruşturması” kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: “Haklarında PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde komiteler içerisinde örgütsel görev yaptıkları bilgilerine ulaşılan 8 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

Soruşturma kapsamında Ankara, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman’da ev baskınları yapıldığı öğrenildi.