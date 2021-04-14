Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut öldü

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut 86 yaşında öldü.

Akbulut, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyordu.

1990 yılında 48 bin işçinin greve gittiği Büyük Madenci Yürüyüşü'nün yaşandığı dönemde Başbakandı.

Zonguldak'ta ne olmuştu?

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Enstitusu (MTA) işyerlerinde örgütlü olan Türk-İş'e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile işveren arasında 48 bin işçi için sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika grev kararı aldı. 30 Kasım 1990'da başlayan greve sol sosyalist partiler ve örgütler ile meslek kuruluşları ve kitle örgütleri destek veriyordu.

Yıldırım Akbulut’un Başbakanı olduğu hükümet kamu açıklarını kapatma gerekçesiyle madenlerdeki kamu işletmelerini özelleştirme politikaları aracılığıyla tasfiye etmeyi hedefliyordu. 1988'de Kilimli, İhsaniye, Çaydamar ve Dilaver maden ocakları kapatılmıştı. Hükümetin ek olarak işçi ücretleri konusundaki tutumu Zonguldak’taki tepkiyi büyüttü ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Temsilcisi olduğu ve savunduğu ekonomik politikalar ve greve karşı tutumu nedeniyle 12 Eylül döneminin başbakanı olan dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a işçilerin “Çankaya’nın şişmanı, işçi düşmanı,” şeklindeki hitabı grevin ve yürüyüşün ana sloganlarından biri haline geldi. Grev boyunca “ölmek var, dönmek yok”, “gemileri yaktık, geri dönüş yok”, “yağmur yağsa da, kıyamet kopsa da yürüyeceğiz” şeklinde sloganlar atıldı.