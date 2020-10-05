Eski bakanlara devlet bütçesinden makam aracı

Sayıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetim raporundaki bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmet Başkanlığı, eski bakanlara "makam tipi" lüks araç tahsis etti.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, özel şirketlerden kiralama yoluyla alınan araçların yakıt ve diğer giderlerinin de bakanlık bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Denetçiler raporda hangi isimlere araç kiralandığını ve ne kadar harcama yapıldığını yazmadı. Sayıştay, eski bakanlara makam aracı tahsis edilmesinin "yasalara uygun olmadığını" dile getirerek, uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.

Murat Kurum'un görev yaptığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştu. Sırasıyla Erdoğan Bayraktar, İdris Güllüce, Fatma Güldemet Sarı ve Mehmet Özhaseki'nin görev yaptığı bakanlık için hazırlanan denetim raporunda ihale ve alımlarda yaşanan usulsüzlükler de yerde buldu. Ayrıca, denetçiler imar barışı sürecinde açılan çok sayıda davanın kaybedilmesi sonucunda mahkeme giderlerinin arttığına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, yalnızca bu yılın Ocak-Ağustos döneminde kamu kurumlarına özel şirketlerin yapılan taşıt kiralama işlemi için toplam 386 milyon TL ödendi.