Eski AYM Başkanı Kılıç: Anayasa Mahkemesi suç duyurusunda bulunmalıdır

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu programda yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararını tanımamasıyla ilgili eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Buna göre Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nin 14. Ağır Ceza hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi. Yarkadaş, Kılıç'ın konuşmasını şöyle aktardı:

"Bireysel başvuru AYM'nin saygınlığı adına büyük bir kazanımdı. Son olan bitenlerden dolayı üzülüyorum. Kazanımlar örseleniyor ve etkisiz hale getiriliyor. Mahkemenin kararlarının uygulanmaması herkesi ilgilendirir.

İlgililer gereğini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu konuya ilgisiz kalmıştır. Sorun itirazlarla mutlaka düzeltilecektir. Düzeltme yapıldığında hukuk devletinin gereği yerine getirilmiş olur."