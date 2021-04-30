Eski Ayasofya baş imamı: Görevden alınmadım, kendim istifa ettim

Eski Ayasofya baş imamı olan ve gerici söylemleri ile tanınan Mehmet Boynukalın, "Görevden alınmadım, kendim istifa ettim" dedi.

Sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili yapılan haberi alıntılayan Boynukalın, "ABC gazetesi yalan yanlış iftira dolu bir haber yapmış. Nereden tutsanız elde kalıyor. Görevden alındığım söylenmiş, halbuki böyle bir durum yok, ben kendim istifa ettim. Ikincisi diyanet memuru denilmiş, halbuki ben diyanet memuru değilim, üniversite hocasıyım. Üçüncüsü Diyanet İşleri Başkanlığına oynuyor diyerek yalan, iftira ve fitne çıkarmaya yönelik bir haber uydurmuşlar. Ben sadece beni bağlayan görüşlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Dinimi, vatanımı seviyor ve hepimizin iyiliğinin samimi bir dindarlıkla gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu kadar" diye yazdı.