Eski Arjantin Devlet Başkanı Menem yaşamını yitirdi

Arjantin'de Peronizmin en büyük kolunu oluşturan Adalet Partisi'nden eski devlet başkanı ve senatör Carlos Saúl Menem, Buenos Aires'te tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi. Senatör Menem 1989-1999 yılları arasında ülkenin devlet başkanlığını yapmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Menem'in ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Carlos Saúl Menem'in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Her zaman demokrasi içinde seçildi, La Rioja'nın valisi, ülkenin Devlet Başkanı ve Ulusal Senatördü. Diktatörlük sırasında zulüm gördü ve hapse atıldı" dedi ve Menem'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.