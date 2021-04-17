Eski AKP'li vekilin damadına AKP'li belediyeden 9 milyon 426 bin TL'lik ihale

AKP'li Fatih Belediyesi, 22 Mart 2021 tarihinde kültür, sanat, eğitim merkezlerinin işletilmesi ve organizasyonu hizmeti alımı ihalesine çıktı. Maliyeti 10 milyon 462 bin 688 TL olarak belirlenen ihaleyi, 9 milyon 426 bin liralık en düşük teklifin sahibi A Z Reklam Basım Organizasyon Turizm Yapı İşleri Dış Ticaret Limited Şirketi aldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, şirket ile belediye arasında 7 Nisan'da sözleşme imzalandı. İhaleyi alan şirketin yüzde 50’sinin sahibi olan Fatih Bolcan AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi ve eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı.

Aynı zamanda AKP İstanbul İl delegesi de olan Bolcan, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Milyonlarca liralık ihale aldı

Bolcan'ın şirketi 2020 yılı Kasım ayında yine Fatih Belediyesi'nin 946 bin liralık "Fatih ilçesindeki kültürel mirasın tespiti, tanıtımı ve korunmasına yönelik hizmet alımı" ihalesini almıştı.

Şirket AKP'li Zeytinburnu Belediyesi’nin 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında "Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali" organizasyonunu düzenlemek için açtığı toplam 6,2 milyonluk ihaleleri de almıştı.