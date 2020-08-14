Eski AKP'li vekil Ünüvar Ankara Üniversitesi rektörü oldu

Eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Necdet Ünüvar, Erdoğan'ın imzasıyla Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan atama kararlarına göre, 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Buna göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Necdet Ünüvar atandı. Ünüvar, Erkan İbiş’in yerine rektör olarak atandı.

Ünüvar'ın oğlunun, 25 yaşında tek tecrübesi AKP gençlik kolları üyeliği iken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na müşavir olarak atanması gündem olmuştu.

Ünüvar atama sonrası sosyal medya hesabında şöyle yazdı:

İlgili Haber

Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı