Eski AKP'li vekil Ünüvar Ankara Üniversitesi rektörü oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan atama kararlarına göre, 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Buna göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Necdet Ünüvar atandı. Ünüvar, Erkan İbiş’in yerine rektör olarak atandı.

Ünüvar'ın oğlunun, 25 yaşında tek tecrübesi AKP gençlik kolları üyeliği iken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na müşavir olarak atanması gündem olmuştu.

Ünüvar atama sonrası sosyal medya hesabında şöyle yazdı: