Eski AKP'li vekil Melih Bulu'yu yalanladı: Melih süper zekasın!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi'ne rektör olarak dışarıdan atanan AKP'li Melih Bulu, ''Aslında söyleyeceklerim insanları şaşırtacak ama ben siyasete ODTÜ de CHP’de, eski SHP’yi o zaman, belediye başkanı Ali Dinçer yardımcı istedi, öyle siyasete başladım" demişti.

Bulu'nun sözlerine yanıt gecikmedi. Eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddianın doğru olmadığını söyleyerek ''Siyasal islamcılık böyle bir şey, her yalanı rahatlıkla söylerler" ifadelerini kullandı.

İşbaşaran'ın açıklaması şöyle:

"Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer’e raporlar hazırladığını söyledi. Ali Dinçer 1977’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (SHP) seçildiğinde Melih Bulu Ankara/Kırıkkale’de ilkokula yeni başlamıştı.

Sonra baktı ki yalan ortaya çıkacak, bu defa da Ali Dinçer Milletvekiliyken ona raporlar hazırladım. Merhum Ali Dinçer ile 1991’de milletvekili seçildik. Melih Bulu o zaman ODTÜ 2. Sınıf öğrencisi. Yani, merhum Ali Dinçer gidip ‘Melih sen süper zekasın,gel bana çalış’ demiş

Veyis Ateş: Siz CHP (Eski SHP) hiç üye oldunuz mu? Gençlik kollarında bir görev aldınız mı? Melih Bulu: Hayır Peki CHP’li olduğunu kim biliyor? Merhum Ali Dinçer. Ali Bey 14 yıl önce vefat etti Siyasal islamcılık böyle bir şey, her yalanı rahatlıkla söylerler!