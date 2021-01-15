Eski AKP'li vekil Külünk: Bilim Kurulu vesayet odağı olamaz

Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, kısıtlamaların gevşetilmesi gerektiğini savunarak bilim insanlarının "korku tellallığı" yaptıklarını ileri sürdü. Külünk Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulu ülkemizin siyaseti ve ekonomisi üzerinden vesayet odağı olamaz" dedi.

"Bilim adamlarının hezeyan dolu açıklamaları psikolojik olarak etkiliyor" ifadesini kullanan Külünk "Kısıtlamalar artık gevşetilmeli, ekonominin çarkları hızla daha güçlü dönmeli. Masa başında oturup bilim adamlığının arkasına saklanıp ekran ekran korku tellallığı yapıp ülkemizde ekonominin çarklarını durdurmaktan vazgeçiniz. Yarın tıbben bu virüsün tüm gerçekleri ortaya çıktığında millete bugün söylediklerinizin gerçeğini öğrenildiğinde ne anlatacaksınız? Bilim adamı kimliği taşıyan bir kısmı isimler, yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin" diye yazdı.