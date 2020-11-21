Eski AKP’li başkan icradan evini satın alan yurttaşı vurdu

Balıkesir’e bağlı Kızıksa beldesinin son belediye başkanı olan AKP'li Yüksel Zeki’nin icradan satışa çıkarılan evini satın alan Y.N.’yi av tüfeğiyle vurdu.

TELE1'de yer alan habere göre sağ bacağından vurulan Y. N.’nin Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Yüksel Zeki’nin ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

2009 yılındaki yerel seçimlerden Demokrat Parti’den Kızıksa Belde Başkan adayı olan Zeki, seçimleri kazanmasının ardından partisinden istifa ederek AKP’ye geçmişti. Zeki, Balıkesir’in büyükşehir olmasının ardından belde özelliğini kaybeden Kızıksa’nın son belediye başkanı olmuştu.