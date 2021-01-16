Eski ABD Suriye Özel Temsilcisi: Biden, Trump'ın politikasını devam ettirmeli

Kasım ayında Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jim Jeffrey, daha öncesinde Trump'ın Suriye'deki ABD askeri varlığını azaltma emirlerine itaatsizlik ettiğini ve Beyaz Saray ile "paralel oyunlar" oynadığını açıkça itiraf etmiş ve emekliye ayrılmıştı. Ancak Jeffrey, Trump'ın yerine gelecek olan Biden'a "Trump'ın Suriye politikasını sürdürme" tavsiyesinde bulundu.

Jim Jeffrey, Foreign Affairs dergisinde, Başkan seçilen Joe Biden'ı Donald Trump'ın Orta Doğu politikasını devam ettirmeye çağırırken, yeni başkanı George W. Bush ve Barack Obama tarzı "ulus inşasından" ve "sonu gelmeyen savaşlardan" kaçınmaya davet eden bir yazı kaleme aldı. Jeffrey Biden'in Suriye'de düzen arayışına gitmek yerine (Trump'ın yaptığı gibi) Rusya ve İran'ı “engellemek” ve “terörle mücadele”ye odaklanmasına gerek olduğunu söyledi.

Jeffrey, hem oğul Bush'un hem de Obama'nın "Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasi ve askeri olarak oradaki eyaletlere gömülerek İslamcı terörün ve sürekli bölgesel istikrarsızlığın altında yatan nedenleri ele alabileceği yönündeki yanlış inanca dayanarak" Orta Doğu’da dönüşüm kampanyaları yürüttüklerini söylerken “Trump'ın gerçek politika görüşlerini anlamak çoğu zaman zor olsa da, yönetimi net sonuçlarla" farklı bir yaklaşım benimsediğini söyledi. Trump'ın sadece "ABD'nin hedefleriyle sınırlı" yaklaştığını ve esas olarak sahadaki ortaklar aracılığıyla çalışarak, "seleflerinin karşılaştığı tuzaklardan kaçabildiğini" söyleyen Jeffrey, ABD Başkanı'nın buna rağmen "Amerikan çıkarlarını" genişletebildiğini söyledi.

ABD kendi bulunmak yerine İsrail ve Türkiye'yi destekledi

Jeffrey, "Amerikan çıkarları"nı bölgesel çatışmalardaki "karışıklıklardan kaçınarak", "Tahran ve Moskova'yı gerileterek", "Suriye'de İran ve Rusya'ya karşı İsrail ve Türk askeri eylemlerini destekleyerek" ve “Tahran'a karşı koymaları için Körfez ülkeleri, Ürdün, Irak ve İsrail'e” güvenerek Trump'ın başarıyla koruyabildiğini iddia etti.

Müttefiklerinin "homurdanmakla uğraşmaları" karşılığında, Trump yönetimindeki ABD'nin, Filistin meselelerine, "İsrail'in Golan Tepeleri ve Kudüs'te" egemenliğinin "onaylanması ve bölgesel silah transferlerinde uzun süredir devam eden sınırlamaların hafifletilmesini" gerçekleştirildiği Jeffrey tarafından belirtildi.

İran anlaşması

Jeffrey, 2018'de nükleer anlaşmadan çekilme ve “azami baskı” yaptırımları ve yıldırma kampanyası da dahil olmak üzere Trump'ın İran politikasının, ülkeyi "rejim değişikliği yerine müzakere etmeye ve bölgedeki nüfuzunu zayıflatmaya zorlamayı amaçladığını" iddia etti. Jeffrey, Biden'ın, "müttefikleri kızdırmaktan kaçınmak istiyorsa politikayı yerinde tutmayı düşünmesi" gerektiğini söyledi. Ancak Biden yönetimi, iktidara gelmesinin ardından İran'la nükleer anlaşma konusunda tekrar masaya otuabileceğinin sinyallerini vermişti.

ABD'nin hedefi Suriye'yi 'ekonomik olarak ezmek'miş

Suriye'ye konusundaysa, eski elçi, Trump yönetimindeki ABD'nin hedeflerinin, "Türkiye'yi ve Suriye'deki silahlı muhalefet unsurlarını desteklemek" yoluyla Beşar Esad hükümetini "kesin bir askeri zaferden mahrum etmeyi" ve Şam'ı izole etmeye çalışırken "ülkedeki İran hedeflerine İsrail saldırılarını" desteklemeyi içerdiğini öne sürdü. Jeffrey, ABD'nin ekonomik olarak ve “yaptırımlar yoluyla ülke ekonomisini ezmek” amacı güttüğünü söyledi.

Aralık ayında Times of Israel'e konuşan Jeffrey, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin seçimlerine övgüde bulundu ve onları "güven verici" olarak nitelendirdi. Seçimler arasında, Biden'in Dışişleri Bakanı olarak görev yapmak üzere seçtiği Irak, Libya ve Suriye'de görev alan ABD işgal personeli arasında önde gelen Antony Blinken de bulunuyor.

Obama'nın başkan yardımcısı olarak Biden, Timber Sycamore Operasyonu'nun (CIA'in Suriye'deki cihatçıları eğitmesi, silahlandırması ve finanse etmesinin kapsayan eylem) önemli bir savunucusuydu,

CIA tarafından 2012'de başlatılan sınıflandırılmış silah tedarik ve eğitim programının El Kaide ve IŞİD militanlarını da kapsaması söz konusu olurken 2017 yılında Trump yönetimi bu politikadan resmi olarak vazgeçmişti. Rusya menşeli Sputnik International'sa Biden'in Beyaz Saray'a dönüşünün ABD'nin yeniden IŞİD ve El Kaide'ye doğrudan finansman ve destek sağlama politikasına başlayabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Bu çalışma sırasında Suriye'de görevli olan Lloyd Austin'se Biden'ın yeni Savunma Bakanı olarak önümüzdeki günlerde göreve başlayacak.

ABD, Trump yönetimi altındayken Suriye'deki asker sayısını azaltma yoluna gitmiş ve garnizonlarını petrol bölgelerinde yoğunlaştırmıştı. Trump yönetimi Demokrat Partili siyasetçiler tarafından ABD'nin bölgedeki vekillerini terketmekle suçlanırken, Trump "Belki de Kürtlerin petrol bölgesine gitme vakitleri gelmiştir" diyerek kararını savunmuş ve ABD askerlerinin bölgedeki dağılımını petrol kuyuları etrafında yoğunlaştırmıştı.

Suriye merkezi haber ajansı SANA, düzenli olarak ABD'nin Suriye petrolünü Haseke üzerinden Irak'a kaçırdığını rapor ediyor. SANA'nın bu haberleri, Irak'daki kaynaklar tarafından da doğrulanmıştı.