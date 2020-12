'Eşitsizlik sadece sanat eğitimini değil, içtiğimiz suyu bile farklılaştırıyor'

Piyanist Dengin Ceyhan Boyun Eğme Dergisi'nin 242. sayısının konuğu oldu. Ceyhan, müzik alanındaki gelişmelerle, sanat eğitimi ve eğitimdeki eşitsizliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan'la yapılan söyleşiyi okurlarımızla paylaşıyoruz:

SoLTv’deki programda da değindiğin bir konu var; sınıfsal ayrım daha çocukluktan geleceğimizi belirliyor diyorsun, çok doğru. Sınıfsız bir toplumda sanat eğitimi, sanata ulaşmak nasıl olurdu sence?

Özellikle devlet okullarında okuyorsa çocuklar ve müzik eğitimi almak istiyorsa bu aileler için ciddi bir masraf demek. Aileler genelde o masrafı karşılayamıyor, karşılayabilecek olan zaten özel okula yolluyor çocuğunu ve zaten ekonomik koşulları sayesinde başka imkânlar da sunabiliyorlar. Eşitsizlik sadece sanat eğitimini değil, insanların içtiği suyu yediği makarnayı bile farklılaştırıyor.

Sanat da böyle... Şu an bir piyano almak bile çok çok büyük bir masraf; dersini aldırmaya kalkasınız o da büyük masraf. Bu eşitsizlik eğitim politikasının kökten değişikliğiyle ortadan kalkabilir ancak.

İstanbul’da birçok konser salonu var ama Şırnak’ta yok mesela. Ankapark’a 750 milyon lira boşa gitti, haberlerde okuyoruz. O para ile kaç tane piyano alınabilirdi ve birçok şehre ulaştırılabilirdi. Çok sınırlı yerde insanlar kültür sanat etkinliğine ulaşabiliyor. Kültürle yaşayan bir yerde insanların kültürsüz kalma ihtimali yok. Ama tüm bunlar bir temele dokunuyor, gerçekten bilinçli bir toplum olmamız istenseydi olurduk, en başından beri konuştuğumuz birçok sorun yaşanmazdı. Bunlardan biri de sanat…

Müzisyen olmak yetenekten çok çalışma işidir; yeteneğin etkisi %yüzde 10’luk bir paya sahiptir. Yetenek yok diye iyi örnekler çıkmıyor değil; her yerde ulaşılabilir okullar, eğitimciler olsa her yerde iyi örnekler çıkacaktır. Bir şehirde piyano yoksa orada kimse piyano çalmayı öğrenemez, bu kadar basit.

Devletin sanat kurumlarının herhangi bir kâr güdümü olmadan üretim yapması lazım

Zor zamanlardan geçiyoruz; dinleyici ile buluşamamak, geçim sıkıntısı, pandemi bahanesiyle esas önlemleri almayıp sosyal hayatı baskılamaya dönük önlemler de alınıyor. Anadolu’da birçok kentte ulaşılır olmayan senfoni orkestralarının konserleri ulaşılabilir olduğu yerlerde de fahiş fiyata sunulmaya başlandı. Mesela CSO bilet fiyatlarındaki artış... Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?

Pandemiden önce de kültür sanat alanına müdahale vardı zaten; pandemi de kullanışlı bir araç haline dönüşmüş oldu. Bu müdahale sadece kısıtlama ile olmuyor; popüler olanı öne çıkarak sanat niteliksizleştiriliyor. CSO binası yeni bir bina, pandemi koşullarında yarı dolulukla gerçekleşiyor konserler. Fiyatların artışını bununla açıklayabilirler ama devletin sanat kurumlarının herhangi bir kâr güdümü olmadan üretim yapması lazım.

Bir de CSO cumhuriyetten daha eski bir kurum; bir standardı temsil etmesini bekleriz ama bir kurs merkezinde aldığı derslerle ‘YouTube kişisi’ olmuş bir kimse orada konser verebiliyor mesela. Gerçi pandemi tedbirlerine takılmışlar sanırım ama... Alınan eğitimin niteliğinden ziyade PR çalışmaları ile adını duyurmuş kimselere açılıyor sahneler. Bu da önemli bir sorun mesela.

Genç bir müzisyenden klasik müzik eserleri de dinliyor olmak önemli; bize albümün yaratım sürecinden de söz eder misin?

Çocukluğumdan beri dinlediğim bir bestecinin eserlerini çalmaktan dolayı çok mutluyum. Albümü Babajım İstanbul Stüdyoları'nda kaydettik; Arın Baykurt kayıt mastering ve mixini yaptı, Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünü yaptı.

Sanat yaşamında örnek aldığın kimseler var mı?

Elbette ama illa müzik alanında değil; Kemal Sunal, İhsan Yüce, Tarık Akan ilk aklıma gelenler. Onların hayata karşı duruşlarını görünce daha fazla cesaretleniyor insan. "Nasıl bir sanatçı, piyanist olunura?" sorusuna en güzel örnek Fazıl hocadır. Sahnede yenilikler yaratabilmek konusunda Pentagram, Hayko Cepkin geliyor aklıma mesela…

Sadece sanat açısından değil, genel bir duruş açısından örnek oluşturduklarını düşünüyorum. Kaybedebilecek şeyler olsa bile doğruda durmanın önemini anlamamıza yarayan, topluma karşı sorumluluk hissetmenin gerekliliğini hatırlatıyorlar bizlere.

Bu zor zamanlar geçince nasıl bir konser yapmayı hayal ediyorsun?

Benim için her yer sahne, canlıların olduğu her yer konser alanı. Nerede olursa olsun bir an önce normale dönelim de ulaşalım dinleyicilerimize.

Aşı bulunsun ve eşitlikçi bir dağılım yapılsın; biz de bir an önce sağlıklı günlerde dinleyicilerimize kavuşalım. Tüm sağlık emekçilerine de bir kez daha emekleri için teşekkür etmek istiyorum.

