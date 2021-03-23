Eşini öldüren katile adliye önünde destek: 'Adamsın, adamın kralısın...'

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden salgın sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan'ı öldürdü.

Olay sonrası kaçan Besat Doğan dün öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde, saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Besat Doğan polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Besat Doğan, bu sözlere "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" karşılığını verdi.