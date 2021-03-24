Eşini öldüren katile 'Adamsın, adamın kralısın...' sözlerine gözaltı

Boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan'ı öldüren Besat Doğan'ın adliyeye çıkarıldığı sırada yakınlarının sözleri tepki çekmişti.

Alanya Kadın Haklarını Koruma Derneği, adliye önünde tezahürat yapanlarla ilgili suç duyusunda bulundu. “Adamsın adam, adamın kralısın” diyen arkadaşı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden salgın sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan'ı öldürmüştü.

Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Besat Doğan, bu sözlere "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" karşılığını vermişti.