Eşini öldüren Hüseyin Temurtaş: İznim olmadan dışarı çıkıyordu

İzmir'de, eşi Hüsna Temurtaş'ı tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş'ın ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri süren şüphelinin daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki evlerinde eşi Hüsna Temurtaş'ı tabancasıyla vurmuş ve kaçmıştı.

Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırılan Hüsna Temurtaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Temurtaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Üç çocuk annesi Hüsna Temurtaş'ın bir süre önce babasının evine gittiği ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü öğrenilmişti.

Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunan Hüseyin Temurtaş, ise Bornova ilçesinde saklandığı evde akşam saatlerinde yakalanmıştı.