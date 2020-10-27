Eşini öldüren adamın yaraladığı Gizem Önal yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2 Eylül Çarşamba günü astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun (39) işlettiği kadın kuaför salonuna gitti.

Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, eşi Handan Doğru, kuaförde çalışan Gizem Önal (26) ve dükkana malzeme getirdiği söylenen Alper Rapuroğlu'na (39) ateş etti. Köksel Doğru daha sonra da hayatına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gamze Önal ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Gizem Önal da 55 gün sonra yaşamını yitirdi.