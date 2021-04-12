Eşini bıçaklayıp 'Sen daha ölmedin mi?' diyen sanığa iyi hal indirimi

İstanbul Avcılar’da sokakta eşini 3 kez sırtından bıçakladıktan sonra ağır yaralanan eşine "Sen daha ölmedin mi?" diyen tutuklu sanık Deniz Bilgici’ye iyi hal indirimi uyguladı.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcının mütalaasında Adli Tıp Kurulu'nun raporuna göre sanığın müştekinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı, bıçakla yaralanmaların vücuttaki yerleri dikkate alındığında sanığın öldürme kastı ile hareket ettiği belirtildi.

'İyi hal' indirimi uygulandı, 15 yıl ceza aldı

Savcı sanık Bilgici'nin "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Bilgici "çok pişman olduğunu" söyledi. Mahkeme heyeti sanık Deniz Bilgici'ye "iyi hal" indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Çiftin 5 yıldır evli ve 1 çocuklarının olduğu belirtildiği iddianamede Deniz Bilgici'nin müşteki Öznur Bilgici'yi bıçakladıktan sonra başında durarak "Sen ölmedin mi hâlâ" diyerek olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. Şüphelinin alınan sorgusunda suçlamaları kabul ettiği ve üzerine atılı suçu işlediği sabit görüldüğünün kaydedildi.