Eşine özel kadro ilanı açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ'ın görevine son verildi

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen ve ardından da Personel Daire Başkanlığı kadrosunda eşi için adrese teslim ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Hüseyin Bağ’ın görevine son verildi.

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Hüseyin Bağ’ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

YÖK’ten yapılan açıklamada, “YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “-Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı’nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı” denildi.