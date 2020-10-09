Eşine işkence yapan saldırgan tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de 5 yıllık eşi Eda Akın'a işkence yaptığı iddiasıyla Kahramanmaraş Afşin'de gözaltına alınan Mert Akın, "kasten yaralama" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklandı.

Akın ifadesinde şunları söyledi: "Oklavayla kafama vurdu ben de kendisini darp ettim. Kesinlikle kesici bir alet kullanmadım. Asla şiddetle vurmadım, çünkü çocuklar yanımızdaydı. Arkadaşımı aradım geldi beni aldı. 4-5 saat dışarıda dolaştık. Eve geldiğimde eşimin yüzünün mor ve her yanının yanık olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda bana anlatamayacağını çünkü başının belaya gireceğini söyledi. Israrla kimin yaptığını sordum fakat cevap vermedi."

Vücudunda yanık izleri bulunan iki çocuk annesi Eda Akın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

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