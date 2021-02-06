Eşi ve kızını sıcak suyla yakmıştı, istenen ceza belli oldu

Konya'da eşi Rukiye Ay ve kızı Eylül'ü üzerlerine sıcak su dökerek yakan ve tutuklanan Ali Ay hakkında 6 yıl hapis cezası istendi.

Haber Merkezi

Konya'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Rukiye Ay ve kızı Eylül'ü üzerlerine sıcak su dökerek yakan ve sonrasında tutuklanan Ali Ay  hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. 

DHA'nın haberine göre, iddianamede sıcak suyun Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi tarafından verilen karar örnek gösterilerek, ‘silah’ niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Ali Ay’ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

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