Eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Erzurum'da Yakutiye ilçesine bağlı Murat Paşa Mahallesi’nde yaşayan ve eşi ile üvey kızına sürekli şiddet uyguladığı söylenen 72 yaşındaki M.A. dün sabah saatlerinde üvey kızını darp etti.

DHA'nın haberine göre, 61 yaşındaki M.A. eşine engel olmaya çalıştı. M.A., silahla karısına ateş ederek, göğsünden vurdu. Sağlık ekipleri göğsünden ağır yaralanan kadını ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan M.A., servise alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ise çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'Sürekli şiddet uyguluyordu'

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan M.A., "Eşim, olaydan 1 gün önce kapıları kilitledi ve anahtarları aldı. Ben de oğluna telefon açtım. 'Hayatımız tehlikede ne yapacağım? Karakola gideceğim' dedim. O da bana 'Saçmalama bir şey yapmaz' dedi. Sabah oğlu, telefon açtı. Telefona kendisi cevap vermedi, benim cevap vermemi istedi. Telefona cevap verdim ve 'Babanıza acilen bir şey yapın, benim ve kızımın hayatı tehlikede' dedim. O anda mutfağa girdi ve kızıma vurdu. Ben de kızıma neden vurduğunu sordum. Bana küfretti. Kızımın odasına gittik. Kapıyı kilitlemeye çalıştım, o da tekmeledi. Ben de açamasın, diye kapının kulpuna asıldım. Önce ses geldi sonrasını bilmiyorum. Korkuyorum, zaten sürekli şiddet uyguluyordu. Eve haftada 5 günlük ekmek alıyordu, kimsenin dışarı çıkmasına izin vermezdi" diye konuştu.