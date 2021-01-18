Eşi tarafından vurulan Aygül Çakan yaşamını yitirdi

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz Çarşamba gece saatlerinde Tacettin Çakan eşi Aygül Çakan'ı silahla başından vurdu. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi’ne giden Çakan, “Karımı silahla kafasından vurdum” diyerek teslim olmuştu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 48 yaşındaki Aygül Çakan ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Çakan tutuklanıp Metris Cezaevi’ne gönderilmişti.
Başından vurularak ağır yaralanan 5 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde olan Aygül Çakan yaşamını yitirdi.