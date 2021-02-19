Eşi tarafından darp edilen kadın balkondan 'düştü'

Adana'nın Yüreğir ilçesinde eşi Şahin B. tarafından darp edilen Fatma B. adlı kadın evin 3. kattaki balkonundan "düşerek" yaralandı.

Olayla ilgili ajansların geçtiği haberler arasında çelişkiler yer alıyor. Bazı ajanslar kadının çığlıkları üzerine eve polis geldiği ve Şahin B.'nin kapıyı polise açtığı sırada kadının balkondan atladığı haberini geçerken, bazı ajanslarsa Şahin B.'nin evden ayrılması sonrası kadının balondan atladığını, bunun üzerine olay yerine polisin geldiği haberini geçti.

Fatma B. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şahin B.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Olay yerine gelen polislere Şahin B.'nin kapıyı açtığı sırada Fatma B.'nin balkondan düştüğü haberi doğruysa polislerin Şahin B.'nin kaçmasına neden engel olamadığı sorusunun yanıtı ise henüz belirsiz.