Eşi tarafından bıçaklanan kadın balkondan atladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda Tuğba D. ile eşi Emrah D. henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından 38 yaşındaki Emrah D, eşini bıçakladı. Eşinin kendisini bıçaklamaya devam etmesi üzerine balkona kaçan Tuğba D, birinci kattan atlayarak yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki kadını Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan Emrah D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.