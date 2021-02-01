Esenyurt'ta 'kaçak hastane' olarak kullanılan bina mühürlendi

İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın "kaçak hastane" olarak kullanıldığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, hastanedeki 15 çalışan ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 katlı binada laboratuvar, göz muayene odası, doğumhane, ecza dolabı ve tıbbi cihazlar tespit edildi. Hastanedeki tıbbi cihazlara Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koyarken, ilaçlar da imha edilmek üzere toplandı.

İddiaya göre hastanenin müdürü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin binaya geldiğini öğrenince kaçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen müdürü yakalamak için çalışma başlatıldı.