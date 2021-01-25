Esenyurt'ta genç kadın şüpheli bir şekilde öldü

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki Z.C. beş kişi kaldıkları otelin sekizinci katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen ikisi kadın dört kişiyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.