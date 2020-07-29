Esenyurt Üniversitesi'nde 35 akademisyen çıkartıldı

Okan Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nden sonra İstanbul Esenyurt Üniversitesi de 35 akademisyenin sözleşmesini yenilemedi. Esenyurt Üniversitesi Rektörü Sudi Apak sözleşmelerin karşılıklı anlaşma yoluyla yenilenmediğini açıklarken, “Bütün hakları verildi. Sadece iki, üç akademisyen memnun ayrılmadı. Bundan dolayı günlerce uyuyamadım” dedi.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Sudi Apak akademisyenlerin sözleşmelerinin yenilenmemesiyle ilgili şunları söyledi:

"YÖK’ün eşit ücret kararını uyguluyoruz. Örneğin devlet üniversitesindeki bir doçent ne kadar para alıyorsa bizde çalışan doçent de aynı parayı alıyor. Haftada bir kez derslere giren doçentlerin ders saatini dolduracak zaman bulamadık. Şu an üniversitemizde emekli olan ve doktor olanların bir sıkıntısı söz konusu değil. Kendi istifa edenler var, alan uyuşmazlığı olanlar vardı, başka üniversitelere gitmek isteyenler vardı.

Okula sadece bir gün gelip maaşını alanlar vardı. Bunlar sözleşmenin yenilenmemesini kendi rızalarıyla kabul ettiler. Bunların tazminatları, hakları neyse kendilerine verildi. Şu an üniversitemizde 250 kadrolu akademisyen bulunuyor. Sözleşmesi yenilenmeyen akademisyen rakamı çok fazla değil. Aynı zamanda yeni ilanlar da açıldı ve yeni akademisyenler de alınacak. Bu tamamen arz talep meselesi. Sözleşmesi yenilenmeyen arkadaşlarımı davet ettim ve konuştum. Aralarında sadece iki üç kişi memnun ayrılmadı. Ben de bu durumdan rahatsız oldum. Günlerce uyuyamadım. Bunun dışında elimizden geleni yaptık."

Daha önce de Okan Üniversitesi emekli profesörleri ücretsiz izne gönderdi, buna tepki gösteren Prof. Levent Sevgi’nin de sözleşmesi feshedilmişti.

Altınbaş Üniversitesi de geçtiğimiz aylarda 70’e yakın akademisyen ve personel işten çıkarılmıştı.