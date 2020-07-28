Esenyurt Belediyesi'nin AKP döneminde İller Bankası’ndan çektiği kredileri ödemediği ortaya çıktı

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu Temmuz ayı meclis oturumlarında sunuldu. Faaliyet raporunun sunumu sırasında AKP grubunun "Ne yatırım yaptınız? Okul, cami, sağlık ocağı, kreş, kültür merkezi, spor tesisleri mi yaptınız?" sorusuna CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yanıt verdi.

'Parasını biz ödüyoruz'

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Bozkurt, AKP grubuna tepki göstererek, "İller Bankası'ndan kredi aldık okul yaptık diyorsunuz. 70 milyon lira kredi almışsınız, 1-2 okul yapmışsınız, okulun parasını vermemişsiniz. Şimdi okulu siz mi yaptınız, biz mi yaptık? Parasını biz ödüyoruz. Kredi ödemeleri bizim dönemimizde oldu. Parasını ödemediğiniz yatırımlara nasıl sahip çıkıyorsunuz? Yaptığınız işler de başından sonuna mühendislik hataları ile dolu" dedi.

Habere göre, AKP döneminde İller Bankası'ndan okul, otopark, spor tesisi yaptırmak üzere 54 milyon 239 bin 437 liralık kredi çekildi. 12 milyon 722 bin 419 liralık faiz işledi. CHP'li yeni yönetim 2020 yılı için faizi ile birlikte toplam 66 milyon 961 bin 856 liralık kredi ödeme planı yaptı.

CHP'li belediye, 2019 yılında seçim sonrası Nisan ayından Aralık sonuna kadar da AKP döneminden kalan kredi borcunun 6 milyon 812 bin 523 lirasını kapattı.

66,9 Milyonluk ödeme planı

Esenyurt Belediyesi'nin 21 Temmuz 2020 tarihi itibari ile İller Bankası'na yapacağı kredi ödeme planı şöyle: