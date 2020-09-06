Esenyurt Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Bozkurt, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre kendisini izole edeceğini açıkladı.

Bozkurt yaptığı açıklamada "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" dedi.