Esad: Krizin asıl nedeni Lübnan bankalarında kaybolan para

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam’da Halepli üreticilerin katıldığı bir fuarda yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik krizin asıl nedeninin ABD’nin son uyguladığı Sezar yaptırımlarından çok Lübnan bankalarında kaybolan mevduatlar olduğunu söyledi.

Fuar katılımcılarıyla sohbet eden Esad “Halep tüm taraflardan kuşatılmıştı ama üretimi hiç durmadı. Yani mesele kuşatma değil. Petrol ve kuzeydoğu bölgelerindeki buğdayın yanması birer sorun, bunların etkisi olacak” dedi.

Esad “Ekonomik sorunun biri başka nedeni de var. Bu da Suriyelilerin Lübnan’daki bankalara yatırdıkları paralar. Lübnan’da bankalar kapandığında bedelini biz ödedik. Problemin özü budur. Mevcut kriz ablukayla (ABD yaptırımları) bağlantılı değil. Abluka uzun yıllardır var. Bu ablukanın iyi olduğu ve Amerikalıların masum olduğu anlamına gelmez. Ama kriz Sezar Yasası’ndan aylar önce başladı. Giden paranın en az 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, bazıları da en fazla 42 milyar dolar olduğunu söylüyor, bu Suriye'ninki gibi bir ekonomi için dehşet vericidir" dedi.