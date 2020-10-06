Esad: Erdoğan Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ana kışkırtıcısı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan arasında süren çatışmaların "ana kışkırtıcısı ve tetikleyicisi" olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Esad, "Açık ve net olalım. Erdoğan, Suriye'de teröristleri destekledi, Libya'da teröristleri destekliyor, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmaların da ana kışkırtıcısı ve tetikleyicisi oldu. Yani, kendisinin davranışlarını çeşitli nedenlerden dolayı tehlikeli olarak özetleyebilirim" dedi.

Esad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'den Karabağ'a cihatçı gönderdiğini doğrulayabileceğini kaydetti.

Erdoğan'ın tavrının "Müslüman Kardeşlerin davranışlarını yansıttığını" söyleyen Esad, "Türkiye'de kendi kamuoyunun dikkatini dağıtmak için farklı bölgelerde savaş yaratıyor. Bunu özellikle Suriye'de IŞİD'le olan skandal ilişkilerinin ardından yapıyor. IŞİD, ABD Hava Kuvvetlerinin şemsiyesi altında Suriye petrolünü TÜrkiye'den satıyordu" diye konuştu.

Esad, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Suriye'den Karabağ'a cihatçı gönderdiğini doğrulayabiliriz. Elimizde kanıt olduğu için değil, bunu bazen göstergelerle yapabilirsiniz. Türkiye, farklı ülkelerden gelen teröristleri Suriye'de kullandı. Aynı metodu Libya'da uyguladı, Suriyeli ve hatta başka ülkelerden teröristleri Libya'da kullandı. Yani, aynı metodu Dağlık-Karabağ'da uyguladıkları ihtimali çok yüksek ve açık. Daha önce söylediğim gibi, bu çatışmayı, bu sorunu onlar yarattılar. Başarıya ulaşmak için aynı yönteme başvuracaklar."