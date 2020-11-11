Esad: ABD yaptırımları sığınmacıların ülkeye dönmesindeki en büyük engel

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Çarşamba günü ABD'nin yaptırım ve baskılarını Suriye'deki çatışmadan kaçan 5 milyondan fazla sığınmacının dönmesindeki engel olarak nitelendirdi.

Şam’daki Emevi Konferanslar Sarayı’nda düzenlenen sığınmacıların dönüşü konulu uluslararası konferansın açılışında video bağlantısıyla konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, milyonlarca insanın eve dönmesi konusunda ABD yaptırımlarına atıfta bulunarak "Pek çok engel var" dedi.

Suriye’nin 17 milyon yurttaşından 5,5 milyonu, çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere sığınmacı olarak yaşıyor. Ülke içerisindeyse altı milyon kişi yer değiştirmek zorunda kaldı.

Esad, milyonlarca sığınmacının "baskı veya gözdağı" yoluyla ev sahibi ülkelerde kalmaya zorlandığını ve ev sahibi devletlerin, uluslararası yardımdan yararlanmak için sığınmacıları tuttuğunu söyledi.