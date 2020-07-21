Erzurum'da kadına şiddet

Erzurum'da 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını küfrederek darp etmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin 'polisi arıyoruz' diye tepki gösterdiği kişi, ''ara, sana ne'' deyip, şiddete devam etti.

Kadını saçlarından tutan saldırgan hakaretler yağdırarak “Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni” tehdidinde bulundu.

'Ara, sana ne?'

Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, “Polisi arıyoruz” deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi “Ara, sana ne” diyerek saldırıyı sürdürdü.

Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da “Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?” deyince genç kadını yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrıldı.