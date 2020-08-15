Erzurum'da dinamit yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen dinamit yüklü kamyon, Erzurum-Rize kara yolunda Özbağ Mahallesi'ndeki Yukarı Özbağ Tünelleri mevkisinde yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Kamyondaki Turgut Çetin (28) ile amcası Kenan Çetin (28) yaşamını yitirdi. Kamyonda taşınan dinamit paketleri de çevreye dağıldı. Polis ve AFAD ekipleri, çevreye dağılan dinamitleri toplama ve aracı kaldırma çalışmaları başlattı.

Eskişehir'den gelen kamyonda yaklaşık 4 ton dinamit ile dinamitler için kullanılan 10 ton 300 kilogram jel ile kilometrelerce uzunluğunda kablo bulunduğu öğrenildi. Kamyonun malzemeleri bölgedeki yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere yola çıktığı ve söz konusu depoya yaklaşık 35 kilometre kala kaza yaptığı belirtildi.