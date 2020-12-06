Erzurum'da bir adam eski eşini ve 2 kızını katletti

Erzurum’un Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde, Raci Aslan adlı kişi ayrıldığı eşi Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu Arslan (17) ve Burçin Arslan'ı (24) tabanca ile vurdu.

Anne Gülçin Karabıyık ile Cansu Arslan olay yerinde, Burçin Arslan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Raci Aslan elindeki silahla kaçtı.

DHA'nın aktardığına göre bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi. İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan tedavisi için hastaneye götürüldü.

Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.