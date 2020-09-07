Erzurum Valisi’nden görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama: ‘Pes doğrusu’

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ülke genelinde “FETÖ” soruşturması kapsamında çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakam görevden alındı.

Son olarak Tunceli, Iğdır ve Karabük’te 3 vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden alındı. Tunceli Vali Yardımcısı A.Z. ile Mazgirt Kaymakamı M.T.’nin görevden alındığı, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran’ın da görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Iğdır’da da Vali Yardımcısı Yunus Koç görevden alındı.

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları ile Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamları ile Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamlarının da soruşturma kapsamında görevden alındığı gün içinde öğrenilmişti.

Erzurum Valisi: Sayı 35 civarında, gözaltı yok

Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 35 civarında kaymakamlarla ilgili FETÖ soruşturması yapıldı. Bizim de üç ilçemizde Narman, Uzundere, Hınıs kaymakamları görevden uzaklaştırıldı” dedi.

Memiş henüz görevden alınanlarla ilgili gözaltı kararı olmadığını söylediği açıklamasında “Bu idari bir tedbir, bu mücadele devam ediyor. İrtibatı kesip kesmediğini tespit ediyorlar. Bende kesin bilgiler var ama paylaşamam. Soruşturma devam ediyor neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz, devlet olarak yani pes doğrusu. Özel bir çalışma. Biz istiyoruz ki hiç kimse bu tür şeylere bulaşmasın. Devletin içine sızmış manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma bu mücadele sonuna kadar devam edecek bu devlet büyük bir devlet, temizlendikçe güçleniyoruz” diye konuştu.

Memiş "Ankesörlü telefonda görüşmeler diye FETÖ'nün uyguladığı değişik yöntemler var. Bunları tespit ediyoruz veya itirafçı benim liderim buydu diyor, isim veriyor. Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamıza yol açıyor. Kozmik bir yapılanma. 2016’dan sonraki atamalar bunlar. Görevdelerdi birkaç tanesi kıdemli kaymakam. Olabiliyor” dedi.