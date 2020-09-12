Erzincan’da HES kodsuz yolcu alan firma 10 gün seferden men edilecek

Erzincan’da Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul eden firmalar 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Konuyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle açıklandı: