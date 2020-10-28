Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erzincan'da deprem
Erzincan'ın Tercan ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Merkezi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.