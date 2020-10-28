Erzincan'da deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.