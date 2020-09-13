Erzincan’da 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı

Erzincan Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan koronavirüs tedbirlerini duyurdu.

Buna göre 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada bu kişilerin pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına da izin verilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılarak durumu uygun olmayanların girişlerine izin verilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Valilik, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceğini ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.