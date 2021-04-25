Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Oyuncular Sendikası, Koruyan'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu.

Oyuncu Orhan Aydın, Koruyan'ın ardından "Tiyatro sahnelerinde başlayan sanat yolculuğunu yolu sinemayla kesiştiği günden sonra da sürdüren hayatına tiyatro ve sinema dışında şiir, roman, öykü, heykel katarak kendi aklını zenginleştirmeye çalışan, aramızda sessiz sedasız yaşamış ve sessiz sedasız gitmiş bir dosttu. Toprağı ışık olsun" açıklamasını yaptı.